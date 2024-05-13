Фильм «Сто лет тому вперед» снова возглавил прокат в России и СНГ

За свою карьеру Корман снял более 600 фильмов.
Неизвестный мужчина напал на актера, когда тот гулял по Нью-Йорку.
Главные роли в фильме сыграли Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов...
Режиссером проекта и его автором стал Владимир Агранович.
И.о. министра культуры Российской Федерации ответила на вопросы депутатов.
За свою карьеру Корман снял более 600 фильмов.
Неизвестный мужчина напал на актера, когда тот гулял по Нью-Йорку.
Главные роли в фильме сыграли Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов...
Режиссером проекта и его автором стал Владимир Агранович.
И.о. министра культуры Российской Федерации ответила на вопросы депутатов.
Одной из главных задач культуры Ольга Любимова назвала преемственность.
По словам представителя студии музыканта, Альбини скончался в результате сердечного приступа.
Проект стартует в «Ночь музеев».
Мероприятие пройдет с 21 мая по 8 июля 2024 года.
Экспозиция, которая продлится в течение трех дней, приурочена к празднованию 79-й годовщины Победы.
Оркестр исполнит произведения под управлением дирижера, лауреата всероссийских конкурсов Алексея Руб...
Выставка откроется 9 мая в музее имени М.П. Крошицкого.
Специальную праздничную программу представят детские и юношеские духовые оркестры, хоры, хореографич...
Конкурс детского рисунка и сочинений, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашист...
Картина «Во сне ты горько плакал» снята по мотивам рассказа Юрия Казакова.
12-страничный документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о фильме «Во сне ты горько плакал» Николая Солодникова.
Певец отметил 50-летний юбилей 30 апреля.
Продолжение знаменитой франшизы выйдет спустя семь лет после последнего мультфильма.
Актриса заявила, что у нее с фестивалем «долгая и прекрасная история».
13.05.2024