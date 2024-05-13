Фильм «Сто лет тому вперед» снова возглавил прокат в России и СНГ

13.05.2024

Фильм «Сто лет тому вперед» снова возглавил прокат в России и СНГ
Фильм Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед» возглавил прокат в выходные.

По итогам выходных фильм по мотивам повести Кира Булычева собрал 235,6 млн рублей, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Главные роли в фильме сыграли Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов, Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн.

Второе место по сборам заняла картина Ильи Учителя «Летучий корабль». Фильм собрал 42,9 млн рублей за период с 9 по 12 мая.

На третьем месте — фильм Егора Сальникова «Как я встретил ее маму». Его результат — 33,6 млн рублей.


Фото: Pixabay.com