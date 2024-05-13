Умер оскароносный режиссер Роджер Корман

В США на 99-м году жизни скончался оскароносный кинорежиссер Роджер Корман.



О смерти кинематографиста сообщает телеканал ABC News со ссылкой на семью режиссера.



Сообщается, что Роджер Корман умер в своем доме в Калифорнии. За свою карьеру Корман снял более 600 фильмов. Известность к нему пришла в малобюджетных коммерческих фильмах. В их числе ленты «Черный скорпион», «Ведро крови», «Пираньи», другие.



В 2009 году Рождер Корман был удостоен премии «Оскар» за особый вклад в развитие кинематографа.









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