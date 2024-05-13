В ДНР начали снимать сериал о мирной жизни региона

Режиссером проекта и его автором стал Владимир Агранович. Одной из задач проекта — показать мирную сторону жизни ДНР и его жителей.«Когда люди смотрят развлекательный контент из других регионов и их захватывает сюжет — повышается узнаваемость места и его воспринимаемость. Это работа наперед. Боевые действия когда-то закончатся и Донбассу нужно будет культурно ассоциироваться с чем-то помимо войны. Пусть это будут его волшебные розы, присущий здешним местам колорит и трудолюбивые, сильные люди», — рассказал режиссер.По словам Аграновича, съемки проекта сейчас идут в Донецке.