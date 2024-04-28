Стивен Спилберг сотрудничает с командой Джо Байдена для подготовки президентской кампании

Известный режиссер Стивен Спилберг принимает активное участие в разработке стратегии для предстоящего национального съезда Демократической партии, что подтверждается его встречами с организаторами данного события. Мероприятие запланировано на август 2024 года, передает ТАСС.





По информации источника, Стивен Спилберг участвовал во встречах с организаторами съезда для подготовки мероприятия, которое состоится в августе 2024 года.



Также отмечается, что в 2008 году Спилберг продюсировал фильм для предвыборной кампании Барака Обамы, однако сейчас планов работы над подобным проектом для кампании Джо Байдена у режиссера нет.









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