Вахтанговский театр погружает в мир Горького премьерой спектакля «По Руси»

Театр имени Евгения Вахтангова анонсирует премьеру спектакля «По Руси» Павла Пархоменко, основанный на творчестве Максима Горького, сообщает ТАСС.





Два премьерных показа новой постановки Павла Пархоменко «По Руси», вдохновленной произведениями Максима Горького, запланированы на 28 и 29 апреля в Камерном зале Симоновской сцены.





Постановка, задуманная как размышление о периоде жизни и творческом становлении молодого Горького, объединяет в себе элементы его автобиографических рассказов из цикла «По Руси», произведений «Детство», «В людях», «Мои университеты», а также очерков и переписки с современниками.





По словам режиссера Пархоменко, посещение Музея Горького в Казани, в частности Федоровского бугра, где произошло роковое событие в жизни писателя, послужило началом для «спектакля-путешествия».





Спектакль «По Руси» становится восьмым опытом обращения Театра Вахтангова к наследию Максима Горького, начиная с постановки пьесы «Егор Булычов и другие» Борисом Захавой в 1932 году, которую Горький лично предназначал вахтанговцам. Этот момент отмечен в истории театра как значимое событие.









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