Книжный фестиваль в Екатеринбурге соберет множество издательств

Евгений Горенбург, организатор книжного фестиваля «Красная строка», объявил о привлекательности мероприятия для более 100 издательств, которые успели зарегистрироваться за считанные два дня из-за высокого интереса. Мероприятие состоится в Екатеринбурге в августе, и ожидается, что участники фестиваля представят широкий спектр книжной продукции, сообщает ТАСС.





В рамках подготовки к мероприятию, организаторы уже встретились с экспертами из Красноярска и Москвы для формирования программы фестиваля, а также ведутся активные переговоры с представителями из Китая и Кореи о возможности их участия в ярмарке.





На предыдущем фестивале «Красная строка», который прошел в Екатеринбурге 25 августа, было организовано более 30 площадок, включая главную локацию в Историческом сквере.





Программа мероприятия была насыщена книжными ярмарками, театральными спектаклями, встречами с писателями и презентациями новинок литературы.









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