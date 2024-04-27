Путин наградил певца Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Артист удостоен высокой награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, мно...
По линии Музеев Московского Кремля контакт с Национальным музеем Бангкока уже установлен, отметила м...
Событие объединит тысячи художников, мастеров, дизайнеров, руководителей промышленных предприятий, п...
Ключевой темой праздника в этом году станет Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Пут...
Мероприятие приурочено к годовщине Великой Победы.
Артист удостоен высокой награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, мно...
По линии Музеев Московского Кремля контакт с Национальным музеем Бангкока уже установлен, отметила м...
Событие объединит тысячи художников, мастеров, дизайнеров, руководителей промышленных предприятий, п...
Ключевой темой праздника в этом году станет Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Пут...
Мероприятие приурочено к годовщине Великой Победы.
Модератором дискуссии выступила гендиректор компании LegalPics Мария Дорошенко.
Акция приурочена к 33-летию уральского метрополитена.
Фильм станет первым независимым проектом, полностью реализованным на территории Северного Кавказа.
В экспозиции впервые показали дневники Тани Савичевой.
В этом году культурно-спортивный фестиваль посетят участники из Бурятии, Иркутской области и Забайка...
Мероприятие будет посвящено азиатской культуре, кино, сериалам, книгам, комиксам.
Выставка будет включать 36 работ из коллекции Русского музея и еще три картины из собрания Новосибир...
На выставке представят сделанные журналистами ТАСС фотографии, на которых запечатлены истории людей ...
Фестиваль проводится на базе Академии танца Бориса Эйфмана с 2017 года. ...
Пристальное внимание уделяется сохранению и восстановлению фонтанов.
Выставка расскажет о подвиге нашего народа через призму истории создания легендарного танка Т-34.
Новосибирский театр представит спектакль «Мертвые души».
Музыкальный вечер организован Российским национальным музеем музыки совместно с Благотворительным фо...
Народному артисту РФ исполняется 55 лет 27 апреля.
Спектакль представят воспитанники «Театральной академии особых талантов».
27.04.2024