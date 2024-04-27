Президент России Владимир Путин наградил певца Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве».



Артист удостоен высокой награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность».



В субботу, 27 апреля Стасу Михайлову исполняется 55 лет. Певец известен как автор хитов «Все для тебя», «Ну, вот и все», других композиций.









Фото: кадр видео