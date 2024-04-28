Пермский Театр-Театр представляет премьеру балета «Коридор»

Пермский академический Театр-Театр представил на малой сцене новаторскую премьеру балета «Коридор», постановку которого создал Дмитрий Волкострелов. Сюжетный ход спектакля разворачивается в неопределенном времени внутри коридора коммунальной квартиры, предлагая зрителям ощутить события как внутри, так и за пределами действия — за кулисами, как сообщает ТАСС.





Волкострелов поделился, что в основе постановки лежит концепция пространства коридора, который уже долгое время является частью жизни и будет существовать и в будущем, позволяя встретиться персонажам из различных эпох.





Постановка открывает зрителям мир временных встреч и прощаний, а также неожиданных обстоятельств и значимых разговоров пространства коридора. Спектакль был вдохновлен работами Ильи Кабакова, исследующими советскую реальность. «Коридор» объединяет типажи, сыгранные шестью артистами труппы, которые воплощают в жизнь образы интеллигента, гопника, одинокой старушки и других персонажей, представляющих «жильцов» коммуналки.





Уникальность спектакля также заключается в его структуре, позволяющей зрителям посмотреть действие сначала извне, а затем изнутри коридора. Эта особенность позволяет глубже погрузиться в атмосферу спектакля, наблюдая за работой артистов из-за кулис.









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