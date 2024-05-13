В отреставрированном музее Вологды откроется посвященная Рубцову экспозиция

13.05.2024
В историческом здании музея «Литература. Искусство. Век XX» в Вологде в 2025 году представят экспозицию, посвященную поэту Николаю Рубцову.
Здание было комплексно отреставрировано в 2023 году. Стихи поэта в экспозиции предстанут в самых неожиданных ракурсах, сообщила генеральный директор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева.
По словам руководителя, экспозиция разместится на втором этаже памятника архитектуры в центре Вологды.
«Основной принцип в том, чтобы экспозиция была интересна разной аудитории, начиная от детского возраста до взрослых и возрастных людей, чтобы она была также интерактивной. Там будут звучать стихи Рубцова, причем в разных плоскостях и ракурсах — на стенах, в аудиоустройствах, в визуализации на тач-скринах (touch screen, сенсорных экранах). Музей планируется открыть в начале 2025 года», — приводит слова Юлии Евсеевой агентство
ТАСС.
Двухэтажный особняк в Вологде ранее был отреставрирован за счет средств областного бюджета по программе «Наследие Вологодчины».
Фото: Pixabay.com