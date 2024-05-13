В Музее истории российской литературы откроется выставка «Уроки Золотой рыбки»

В Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля откроется выставка «Уроки Золотой рыбки». Выставочные проект приурочен к 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.





На выставке представлены экспанаты из собрания ГМИРЛИ имени В. И. Даля, Музея-заповедника П. И. Чайковского, Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина, Российского национального музея музыки, Всероссийского музея А. С. Пушкина, Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, Государственного центрального музея кино, Музея Большого театра, Российского государственного архива литературы и искусства, московской галереи ГРОCart.





«Центральным образом художественного решения выставки стало море, которое человек должен преодолеть», — рассказали ТАСС в пресс-службе музея имени Даля





Гости выставки смогут ознакомиться с иллюстрациями Кустодиева, Кандаурова, Оболенской, Конашевича и других живописцев. Выставка «Уроки Золотой рыбки» будет открыта для посещения с 17 мая по 17 ноября.