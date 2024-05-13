В Красноярской филармонии пройдет показ «Сказки с оркестром. Пеппи Длинныйчулок»

13.05.2024

В Красноярской филармонии пройдет показ «Сказки с оркестром. Пеппи Длинныйчулок»
В Красноярской филармонии в рамках фестиваля «Территория. Красноярск» 9 июня пройдет показ «Сказки с оркестром. Пеппи Длинныйчулок».

Сказку писательницы Астрид Линдгрен прочтет заслуженная артистка России Юлия Пересильд.

На сцену вместе с актрисой выйдет Красноярский академический оркестр под уаправлением Михаила Мосенкова.

«Коллектив исполнит музыку Тихона Хренникова-младшего и Юлиуса Фучика. Музыкальный спектакль будет сопровождать сказочная видеопроекция, созданная из рисунков детей по мотивам произведения», — сообщает пресс-служба филармонии.

Показ «Сказки с оркестром. Пеппи Длинныйчулок» пройдет при поддержке золотодобывающей компании ПОЛЮС.


Фото: Pixabay.com