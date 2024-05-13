Кинопремия «Ника» назвала номинантов

Национальная премия кинематографических искусств «Ника» объявила список номинантов.



В их число вошли шесть российских картин, в их числе «Вызов» и «Праведник». Список номинантов опубликован на сайте премии.



В список лент, претендующих на премию, помимо фильмов Клима Шипенко «Вызов» и «Праведник» Сергея Урсуляка, в число номинантов вошли лента Александра Велединского «1993», фильм Андрея Смирнова «За нас с вами», «Снегирь» Бориса Хлебникова, «Чувства Анны» Анны Меликян.



Лента «Праведник» стала лидером по числу номинаций (13 категорий). За премию в номинации «Лучшая мужская роль» поборются Юра Борисов («Кентавр»), Александр Робак («Снегирь»), Андрей Смоляков («За нас с вами»), Александр Яценко («Праведник»).



В женской номинации на премию претендуют Екатерина Вилкова («1993»), Анна Михалкова («Чувства Анны»), Юлия Пересильд («Вызов»), Юлия Снигирь («За нас с вами»).









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