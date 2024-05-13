Стартовал конкурс на лучший эскиз памятника актрисе Вере Васильевой

Стартовал общероссийский конкурс по сохранению памяти о советской и российской актрисе театра и кино, народной артистке СССР Вере Васильевой на создание творческой концепции надгробного памятника.



В рамках конкурса студенты художественных вузов и факультетов смогут представить членам жюри эскизы работ.



«Вера Кузьминична очень любила молодежь: и свою — театральную, и любую другую творческую, всегда радовалась молодому задору, молодой красоте, даже молодые ошибки необузданности не хотела замечать, всегда давала дорогу молодым творческим мечтам, подбадривала, помогала, — отмечает Дарья Милославская, организатор конкурса "Вера". — Мне показалось, что было бы символично попробовать сделать памятник по эскизу молодого творческого человека — художника, скульптора, архитектора, дизайнера. Пусть молодость, которая до самого последнего дня не покидала душу Веры Кузьминичны, соединится с молодостью современного творчества и останется в веках...»



В состав жюри вошли артисты Нина Корниенко, Наталия Фекленко, Ольга Кузнецова, Татьяна Титова, Галина Полтавская и другие.



Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 9 мая по 1 сентября 2024 года. Призовой фонд конкурса составляет 450 тысяч рублей. В рамках конкурса будут отобраны три победителя.









Фото: пресс-служба конкурса "Вера"