Около 300 тысяч гостей посетили Музей Победы в праздничные дни

Музей Победы в майские праздники посетили около 300 тысяч человек, сообщает пресс-служба учреждения.



Отмечается, что в период майских выходных дней музей и его филиалы посетили 287,7 тысячи человек. В праздничные дни музей работал без выходных.



«В майские дни наши посетители могли присоединиться к многочисленным патриотическим акциям, которые проходили в музее, — разместить фотографии своих родных на стенде "Стена памяти", передать свои семейные истории на вечное хранение в проект музея "Лица Победы", стать участником акции "Мы помним" и возложить цветы к подножию скульптуры Солдата-Победителя в память о героях Великой Отечественной войны. И конечно же, для всех гостей музей подготовил масштабную праздничную программу, которая была бесплатна для всех желающих», — рассказали в Музее Победы.



Отмечается, что музей подготовил к майским праздникам специальную кинопрограмму. С 30 апреля по 10 мая там прошел Международный фестиваль правильного кино, гости увидели более 30 отечественных и зарубежных художественных и документальных фильмов. В рамках кинофорума посетители могли пообщаться с режиссерами, сценаристами, актерами и продюсерами картин.









Фото: пресс-служба Музея Победы