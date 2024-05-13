Композитор Григорий Гладков призвал забыть сериал «Слово пацана»

Композитор Григорий Гладков в шоу «Абзац» рассказал о своем отношении к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». По словам музыканта, следовало бы забыть этот сериал «как курение».





«Слово пацана» мне не нравится. Я не хочу окунаться в юношество того времени, я его видел своими глазами. Не вижу в подобных сюжетах никакой романтики«, — отметил Гладков.





Композитор уверен, что тема подростковых преступных группировок может быть вредна для зрителей. Гладков уверен, что кино должно быть разнообразным, чтобы каждый мог сделать свой выбор, что смотреть, а что выключать.





Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова вышел 9 ноября 2023 года. Главные роли в сериале сыграли Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Анастасия Красовская и другие актеры.









Фото: кадр из сериала «Слово пацана»