Фестиваль «Гений места» завершился на родине Чайковского

В Воткинске, на родине композитора Петра Чайковского с 10 по 12 мая прошел масштабный фестиваль музыкальных приношений «Гений места».



Фестиваль стартовал 22 марта в Тихвине. Валерий Гергиев, артисты оперной труппы, Камерный хор Мариинского театра, Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров представили последнюю оперу Чайковского «Иоланта», а также концертные программы с произведениями композитора.



Завершилась серия музыкальных приношений Петру Чайковскому в рамках фестиваля «Гений места» 12 мая концертами Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева. Артисты исполнили фрагменты из балета «Щелкунчик», Симфонию № 4, увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта», Симфонию № 5 Чайковского.



В программу фестиваля «Гений места» входит пять городов: Тихвин, Псков, Воткинск, Ломоносов и Смоленск.









Фото: Александр Шапунов