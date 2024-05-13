13.05.2024
Культурные мероприятия и творческие проекты в России должны основываться на традиционных духовно-нравственных ценностях, объединять разные поколения и народы страны.
Об этом заявила кандидат на пост вице-премьера России по социальным вопросам Татьяна Голикова во время пленарного заседания в Госдуме.
«Культурные мероприятия и творческие проекты должны основываться на нашей истории, традициях, духовно-нравственных ценностях, консолидируя и объединяя разные поколения и народы нашей страны», — приводит
слова Голиковой агентство ТАСС.
Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал кандидатуру Татьяны Голиковой на пост вице-премьера.
Фото: пресс-служба Минкультуры России