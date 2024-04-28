Луганский цирк приветствовал премьеру «И100РИЯ» с братьями Запашными

В Луганском государственном цирке состоялось масштабное событие — премьера циркового шоу «И100РИЯ», в котором принимали участие известные артисты, братья Запашные. Аскольд Запашный, ответственный за сценарий и режиссуру спектакля, поделился, что произведение олицетворяет столетнюю историю циркового искусства, отражая его эволюцию и связь прошлого с будущим, сообщает ТАСС.





Эдгард Запашный, выразил удовлетворение проведением мероприятия и теплым приемом аудитории. Он акцентировал внимание на значимости события для луганчан, особенно в тяжелые для региона времена, обозначив момент, когда артисты и зрители на мгновение смогли отвлечься от повседневных трудностей.





Мероприятие «И100РИЯ» стало частью программы социально-экономического развития ЛНР на 2024 год.





Гастроли ГУП «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского» в Луганске, осуществляемые по инициативе Министерства культуры России и при поддержке правительства Москвы и Министерства культуры ЛНР, продолжатся, предложив зрителям еще 22 представления.









Фото: скриншот Youtube