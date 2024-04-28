В Суздале проведут арт-выходные, посвященные дадаизму и футуризму

МИРА-центр современного искусства в Суздале к концу апреля организует серию мероприятий, посвященных дадаизму, футуризму, экспрессионизму и электронной музыке, сообщает «Российская газета».





Художники этих направлений разработали уникальные подходы в ответ на разочарование, вызванное жестокостью Первой мировой войны, где дадаисты сознательно избегали четкого смысла в своих работах, а футуристы искали видение будущего, отворачиваясь от прошлого.





28 апреля посетители смогут насладиться программой «Дада кино», где под руководством киноведа Евгения Майзеля будут проведены просмотры и обсуждение дадаистских фильмов. В этот же день будет проведен «Дада вечер», организованный командой театрального режиссера Дмитрия Мышкина в стиле салонов дада и включающий музыкальные выступления, театральные постановки и поэзию.





29 апреля запланирована встреча «Федормихалыч», на которой вместе с музыковедом Федором Сафроновым зрители будут слушать записи эпохи дадаизма и футуризма. Также в этот день гостей ждет концерт-лекция по индустриальной музыке «1000 секунд экспериментального наследия русских футуристов», посвященный тысячелетию Суздаля.









Фото: скриншот YouТube