В Москве открылась выставка фотографий «Магия природы»

В московской Галерее классической фотографии открылась выставка «Магия природы». Экспозиция представляет собой коллекцию около 80 фотографий Михаила Флинта — ученого, путешественника и фотохудожника, занимающего должность научного руководителя направления «Экология морей и океанов» в Институте океанологии РАН, сообщает «Российская газета».





Снимки отображают природные красоты, зарегистрированные в ходе арктических и дальневосточных экспедиций Флинта, а также его путешествия по России и за рубежом.

Выставка приурочена к 75-летию Флинта и 300-летию Российской академии наук и представляет наиболее значимые работы фотохудожника. Среди экспонатов — изображения айсбергов, гор, вулканических пляжей и различных ландшафтов.





На открытии выставки присутствовали коллеги и друзья Флинта, включая Роберта Нигматулина, академика и научного руководителя Института океанологии РАН. Флинт выразил свою стратегию в работе: избегать повторений и делиться новыми открытиями в сфере путешествий и фотографии. Он оставил в стороне известные темы, предпочитая фокусироваться на менее изученных и запечатленных аспектах природы.









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