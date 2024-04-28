В Крыму фестиваль имени Прокофьева закрылся постановкой балета «Ромео и Джульетта»

В Симферополе фестиваль имени Сергея Прокофьева успешно завершился показом балета «Ромео и Джульетта», поставленного Донецким государственным театром оперы и балета, передает ТАСС.





Заключительный спектакль прошел при аншлаге. Как отметил руководитель театра Вадим Писарев, этот балет был выбран для закрытия фестиваля благодаря своей уникальной истории о вечной любви, которую так ценят и чувствуют зрители.





С 25 по 27 апреля участники из разнообразных регионов, включая Донецкую Народную Республику, Республику Марий Эл и Воронеж, присоединились к фестивалю. Андрей Терещенко, заместитель министра культуры Республики Крым, выразил удовлетворение прошедшим фестивалем и подчеркнул его значимость как прекрасного примера сотрудничества и обмена культурным опытом между российскими регионами.





Программа фестиваля также включала гала-концерт звезд балета с участием артистов Большого театра. Фестиваль, привлекший около 800 участников, проходил при поддержке Фонда культурных инициатив.









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