В тульском филиале ГИМ открылась выставка «Русская свадьба. Традиции и обряды»

В Туле, в филиале Исторического музея, была открыта выставка, посвященная одной из самых древних русских традиций — свадьбе. Под руководством Алексея Дюмина, главы Тульской области, экспозиция в год семьи предлагает гостям уникальное путешествие в историю свадебных обрядов, сообщает ТГ-канал Минкультуры России.





Мероприятие готово привлечь посетителей не только интересными фактами о русской свадьбе, но и экспонатами, демонстрирующими забытые традиции.





К ним относится иллюстрированная рукопись, подробно описывающая свадьбу царя Михаила Федоровича 1626 года, а также брачные обыски XVIII века и более чем 110 фотографий свадебных торжеств в Туле.





Кураторы выставки собрали значительные артефакты, от икон XVII века и церковных венцов до традиционной одежды и головных уборов, чтобы лучше раскрыть суть российских свадебных обрядов. Экспозиция также включает в себя документы и изобразительные материалы, такие как редкие графики и живописные полотна.





Алексей Левыкин, генеральный директор Исторического музея, подчеркнул значимость выставки для понимания и сохранения семейных традиций. По его словам, организаторы стремились сделать выставку доступной и интересной для всех поколений посетителей.





Кроме того, экспозиция дополнена мультимедийными материалами, включающими эфнографические записи свадеб первой половины XX века и видеорассказы о предметах выставки.





Выставка будет доступна для посещения до 19 августа 2024 года









Фото: скриншот Youtube