Московский Театр «МОСТ» представит спектакль по рассказу Кира Булычева

В честь 90-летнего юбилея Кира Булычева, выдающегося представителя советской фантастики, Театр «МОСТ» в столице готовит к премьере спектакль, основанный на его творчестве, сообщает «Версия».





Булычев, известный своими работами об Алисе Селезневой и приключениях в параллельных мирах, вдохновил множество культурных событий, посвященных его наследию.





Произведения Булычева, завоевавшие признание и любовь читателей, обогатили не только литературу, но и мультипликацию, став основой для создания знаменитого мультфильма «Тайна Третьей планеты». Творчество писателя отличается вниманием к вопросам добра, человечности и поисков истины.





Спектакль «Есть ли жизнь на Марсе?», который состоится 4 и 23 мая на сцене Театра «МОСТ», вобрал в себя не только миры Булычева, изложенные в рассказе «Можно попросить Нину?», но и водевиль Владимира Войновича «Фиктивный брак», создавая уникальное сочетание стилей и взглядов двух авторов на судьбу человечества.





Режиссер Евгений Славутин реализовал концепцию, где смешиваются истории девочки из времен Второй мировой войны и рассказчика из 70-х годов прошлого века, создавая диалог между разными поколениями и временами. Проект затрагивает тему воспоминаний и значимость исторической памяти.









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