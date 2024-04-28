В Северной столице планируется открытие выставки «Мой Петербург»

Во время встречи с президентом РФ губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил Владимира Путина за проведение выставочного форума «Россия» на ВДНХ и принятое решение о ее продлении, сообщает официальный ТГ-канал правительства Санкт-Петербурга.





Благодаря этой выставке, рассказал Беглов, Петербург вместе с другими регионами смог демонстрировать свои основные достижения в различных областях, отметил колоссальные изменения, которые произошли в городе и стране за последние годы. Также мероприятие способствовало привлечению новых туристов и повышению интереса к достопримечательностям города.





Губернатор Петербурга сообщил, что Петербург смог создать один из самых креативных и технологичных стендов на выставке «Россия» и, как ожидается, в мае стенд примет трехмиллионного посетителя.





Он также упомянул, что 27 мая, в День города, Петербург планирует реализовать поручение Владимира Путина и первым внедрить успешный опыт выставки на региональном уровне, открыв мультимедийную выставку-путешествие «Мой Петербург» в музее «Россия — моя история».









Фото: скриншот YouТube