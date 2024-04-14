Юрий Куклачев впервые вышел на связь после операции

Ему было установлено пять стентов в сердце.
Артбук предназначен для профессионалов в области анимации и любителей жанра, и предложит глубокое по...
Предложение предполагает организацию обмена гастролями, включая театральные представления, музейные ...
Цикл вечеров откроет концерт исполнительницы духовной музыки Дивны Любоевич, возглавляющей «Мелоди».
Участие в концертах примут лауреаты международных конкурсов.
Ему было установлено пять стентов в сердце.
Артбук предназначен для профессионалов в области анимации и любителей жанра, и предложит глубокое по...
Предложение предполагает организацию обмена гастролями, включая театральные представления, музейные ...
Цикл вечеров откроет концерт исполнительницы духовной музыки Дивны Любоевич, возглавляющей «Мелоди».
Участие в концертах примут лауреаты международных конкурсов.
Постановкой занимался известный балетмейстер из Хорватии Лео Муйич.
Среди выставленных экспонатов — личные вещи, рукописи, архивные документы, гравюры, книги и фотограф...
Музейный праздник, посвященный благотворителям и компаниям, проявляющим социальную ответственность, ...
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Для проведения выездных культурно-массовых мероприятий закупят восемь автоклубов.
«Красный вагон» — одно из самых известных произведений современного искусства в коллекции Эрмитажа.
На открытии фестиваля показали документальный фильм «Обнимая мир» — о сохранении наследия Юрия Гагар...
На протяжении 35 лет он был художественным руководителем и балетмейстером Народного ансамбля песни и...
Из более чем 800 картин в шорт-лист было отобрано 132 фильма.
Налоговая решила приостановить все операции по счетам студии.
Он объединяет детей космонавтов — учащихся творческих студий Дома космонавтов и учеников творческих ...
14.04.2024