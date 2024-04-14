Юрий Куклачев впервые вышел на связь после операции

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев обратился к публике после перенесенного серьезного инфаркта, в ходе которого ему было установлено пять стентов в сердце, передает ТАСС.





12 февраля в ходе его юбилейного представления в «Вегас сити холле» артист почувствовал недомогание. Благодаря оперативной реакции дежурившей на месте медицинской бригады артисту была оказана первая помощь, его состояние стабилизировали после госпитализации.





Куклачев сообщил, что операция проводилась, пока он был в сознании, и выразил надежду на успешное приживление стентов, которое могло бы обеспечить ему спокойствие на ближайшие пять лет.









Фото: скриншот Youtube