Юрий Куклачев: «Главное сегодня — помочь человеку сохранить человечность»

Денис БОЧАРОВ

Выдающемуся артисту цирка, клоуну и дрессировщику Юрию Куклачеву 12 апреля исполняется семьдесят пять. В беседе с корреспондентом «Культуры» создатель и бессменный худрук Театра кошек рассказал о юбилейных концертах, а также пояснил, чем кошки похожи на людей.

— Как планируете отпраздновать «бриллиантовый» юбилей, Юрий Дмитриевич? С какими в целом ощущениями подходите к столь солидной календарной дате?

— Я не отношусь к тем людям, которые празднуют свои дни рождения следующим образом: сидит юбиляр, а вокруг него все прыгают, суетятся и занимаются бурными славословиями — говорят, какой ты хороший, милый, правильный, и все в таком духе.

Я привык работать. Поэтому мы подготовили уникальные праздничные эстрадно-цирковые шоу, которые пройдут с 12 по 14 апреля в зале Vegas City Hall. К этим представлениям наша семья готовилась на протяжении семидесяти пяти лет: впервые в истории на сцену выйдут сто двадцать кошек! Также в концертах примут участие звезды цирка, эстрады — в частности, приглашена Лариса Долина. Уверен, детишкам и их родителям наше представление понравится. Вся моя жизнь вообще была посвящена детям, и на апрельских концертах я подарю им все, что у меня есть в сердце и на душе...

Конечно, картину изрядно омрачили недавние события, особенно принимая во внимание то обстоятельство, что Vegas City Hall находится примерно в пятистах метрах от того места, где произошла эта страшная трагедия. Поэтому мы с семьей приняли решение: все вырученные средства от продажи билетов будут направлены семьям пострадавших в результате теракта 22 марта.

Никто не имеет права лишать детей праздника, и те, кто пытались нас запугать, жестоко ошиблись. Нам, конечно, предлагали поменять место выступлений, но мы этого делать не стали по одной простой причине: жизнь продолжается, несмотря ни на что. И заставить нас сидеть по комнатам и дрожать не получится. Мы договорились с Росгвардией — у нас будет великолепная охрана, ни один волосок не упадет с головы зрителя во время спектаклей.

— Известно, что вы мечтали стать клоуном, что называется, «с младых ногтей». А кошек тоже любили с детства?

— Вплотную я начал работать с кошками вскоре после того, как окончил цирковое училище: я как-то подобрал на улице котенка, и с тех пор с этими замечательными животными не расстаюсь. Хотя они так или иначе присутствовали в моей жизни с детства. В деревне у дедушки был любимый кот. Дед спас его, взял к себе домой и буквально с пипеточки выкормил. В итоге вымахал огромный рыжий кот, который привязался к деду настолько, что следовал за ним повсюду — даже на охоту увязывался.

Но он почему-то сильно невзлюбил бабушку — наверное, просто ревновал к дедушке. Бабушке приходилось даже в валенках по дому ходить, поскольку кот все время норовил ее укусить или поцарапать. Но однажды дедушка серьезно заболел: врачи сказали, недуг столь серьезен, что шансы на выздоровление ничтожно малы. Бабушка обегала всю округу, брала у соседей всевозможные рецепты, готовила различные отвары — словом, не отходила от деда ни на шаг. А кот за всем этим пристально наблюдал, и когда дедушка выздоровел, подошел к бабушке, прыгнул ей на колени, обнял и нежно прижался к ней, как к самому дорогому человеку. Так он выразил свою благодарность за то, что бабушка спасла деда. Такая вот удивительная и трогательная история.

— Вот и верь после этого словам из одной песенки: «Кошки не похожи на людей, кошки — это кошки». Получается, что в чем-то очень даже похожи, раз так тонко чувствуют человеческую натуру?

— Конечно. Между людскими и кошачьими характерами много общего: кошки могут быть очень верными, преданными и самоотверженными — настоящими героями. За своих детей они могут на медведя броситься; кошку можно увезти за тридевять земель, но она обязательно найдет обратную дорогу и к любимому человеку вернется.

Кошки оберегают покой и уют человека, не позволяют мышам и крысам разводить всякую заразу. Они не раз спасали людей от голода. В этом смысле показателен один эпизод из истории Второй мировой войны. После того, как в Ленинграде была снята блокада и в город завезли продовольствие, крысы и мыши его моментально уничтожили. Эту проблему надо было срочно решать. И тогда, по личному распоряжению Сталина, в город завезли кошек из Сибири, Ярославской области, нескольких других регионов. Поскольку за время блокады почти всех кошек и собак съели. Так вот, в Ленинград приехал состав, в котором четыре вагона были заполнены кошками: двери открылись, животные выскочили в город и за считаные дни переловили всех грызунов и таким образом крысино-мышиное нашествие смели.

— Мы привыкли воспринимать цирковое искусство как нечто светлое и жизнеутверждающее, само слово «клоун» ассоциируется с такими понятиями, как смех, радость, досуг. Откуда на Западе с недавних пор возник некий антифеномен злого клоуна, персонажа, которым то и дело пугают детишек?

— А кто их знает? Видимо, в чей-то воспаленный мозг однажды взбрела эта дикая мысль, иначе чем еще это можно объяснить? Впрочем, удивляться тут нечему, в Европе с недавних пор вообще все перевернули с ног на голову. Сегодня там большинство вынуждено подчиняться меньшинству, а это грубейшее нарушение самих основ демократии. Мне, как человеку, пятьдесят пять лет прожившему в счастливом браке, многое из того, что творится сейчас на Западе, понять сложно.

— Двенадцатого апреля 1961 года, в день, когда Юрий Гагарин отправился в первый в истории человечества космический полет, вам исполнилось двенадцать лет. Красивое совпадение. Каким для вас этот день остался в памяти?

— Я очень хорошо помню этот день. Стояла теплая погода, таял снег, светило солнышко. Мы играли во дворе в «классики» — старая детская забава, когда на асфальте рисовали квадратики, по которым ногой передвигали баночку из-под гуталина. И вдруг открылись окна, из которых разнеслось громогласное «Ура-а!», включили громкоговоритель, и Юрий Левитан сообщил эту потрясающую новость. Это был самый прекрасный подарок, который я когда-либо получал на день рождения, я был безмерно счастлив.

— А чего сегодня не хватает человеку для полного счастья?

— Да, пожалуй, все той же самой доброты — причем доброты не показного свойства, выражаемой при помощи громких акций и самопиара, а искренней, идущей из глубины души. Именно этим я и пытаюсь заниматься в «Школе доброты», которую создал много лет назад. Ее идея основана на том, чтобы помочь ребенку найти себя в жизни.

На базе школы мы создали ряд пособий, учебников, методичек, нашли упражнения, благодаря которым ребенок может проникнуть в самого себя — в собственную ДНК, хромосому. А следовательно, выявить свой дар, определить, в чем состоит особенность его личности...

Главное сегодня — помочь человеку сохранить человечность. Моя старая бабушка, которая была безграмотной, знала тысячи частушек и песен, читала наизусть молитвы и псалмы — просто воспринимала их на слух. Чудесная, очаровательная женщина, она говорила мне: «Внучок, если ты утром проснулся и у тебя что-то болит, радуйся: значит, ты еще жив. А если ты чувствуешь боль другого человека — значит ты еще человек». Именно этой мудрости я и стараюсь, по мере своих скромных сил, следовать на протяжении всей жизни.

Фотографии: Артур Новосильцев / АГН Москва.