Московский Мультимедиа Арт Музей открывается после реконструкции

Обновленный Мультимедиа Арт Музей (МАММ) откроет свои двери для посетителей 13 апреля после капитального ремонта, сообщает Телеграм-канал Департамента культуры Москвы.





Ремонт в МАММ, который длился полтора года, завершен. Легендарная лестница, на которой были сделаны миллионы селфи, осталась на месте: модернизация затронула незаметные для посторонних глаз инженерные коммуникации и вентиляционные системы.





На обновленной крыше музея летом будут проходить ивенты. А на минус первом этаже появился магазин, где можно купить мерч, дизайнерские украшения и, конечно, книги.

Пол в музее стал идеально ровным: для сотрудников это принципиальный момент.





Флагманским проектом после перезапуска станет выставка живого классика — 90-летнего Эрика Булатова «Живу дальше. Лаборатория художника». А всего музей на Остоженке представит после реконструкции сразу 8 выставочных проектов.





Газета «Культура» одной из первых побывала в обновленном музее. Подробнее здесь









Фото: Ксения Воротынцева