Московский Мультимедиа Арт Музей открывается после реконструкции

13.04.2024

Московский Мультимедиа Арт Музей открывается после реконструкции
Обновленный Мультимедиа Арт Музей (МАММ) откроет свои двери для посетителей 13 апреля после капитального ремонта, сообщает Телеграм-канал Департамента культуры Москвы.

Ремонт в МАММ, который длился полтора года, завершен. Легендарная лестница, на которой были сделаны миллионы селфи, осталась на месте: модернизация затронула незаметные для посторонних глаз инженерные коммуникации и вентиляционные системы.

На обновленной крыше музея летом будут проходить ивенты. А на минус первом этаже появился магазин, где можно купить мерч, дизайнерские украшения и, конечно, книги. 
Пол в музее стал идеально ровным: для сотрудников это принципиальный момент. 

Флагманским проектом после перезапуска станет выставка живого классика — 90-летнего Эрика Булатова «Живу дальше. Лаборатория художника». А всего музей на Остоженке представит после реконструкции сразу 8 выставочных проектов.

Газета «Культура» одной из первых побывала в обновленном музее. Подробнее здесь.


Фото: Ксения Воротынцева