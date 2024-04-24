Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о результатах работы в области культуры.



В приветственном слове к участникам итоговой коллегии Министерства культуры Татьяна Голикова подчеркнула, что культура всегда была и остается огромной объединяющей силой, способной в самые трудные времена дать надежду и прибавить сил.



Вице-премьер поблагодарила деятелей культуры за выполнение важной миссии по укреплению сплоченности народа России, формированию духовно-нравственных ориентиров.



Татьяна Голикова отметила, что с 2019 года, с момента начала реализации нацпроекта «Культура», было реконструировано более 2,4 тысячи объектов организаций культуры.





В программе «Пушкинская карта» участвуют свыше 11,7 тысячи организаций культуры, держателями карты стали более 10 млн молодых людей.



Голикова напомнила, что с 2025 года стартует программа «Земский работник культуры», участники которой смогут получать единовременные выплаты в размере 1 млн рублей, на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии — в размере 2 млн рублей.



В 2023 году в новых регионах было открыто 12 модельных библиотек, 11 кинозалов. 67 школ искусств, 46 ДК, 10 театров и 77 музеев были оснащены оборудованием.



«Необходимо работать над усилением и расширением влияния российской культуры в рамках многосторонних международных площадок в целях формирования образа России как одного из лидеров многополярного мира, продвигать достижения отечественной культуры в рамках российского председательства в международных организациях и объединениях. Реализовывать мероприятия по продвижению русского языка в мире, поддерживать и расширять русскоязычные сообщества в иностранных государствах, повышать интерес к русской культуре», — добавила Татьяна Голикова.





Фото: пресс-служба Министерства культуры России