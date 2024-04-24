Культурные раритеты представят на торгах в «Литфонде»

Аукционный дом «Литфонд» проведет торги, посвященные культурным раритетам, мемориальным объектам, представляющим высокую историческую и коллекционную ценность.



Аукцион пройдет 25 апреля. Самым дорогим лотом торгов заявлена комедия «Дон Педро Прокодуранте, или наказанный бездельник» Якова Чаадаева 1794 года. На момент релиза лидирующая ставка на лот составила 2,2 млн рублей.



В число лотов вошли также автограф стихотворения «Где же скатерть самобранка?» Велимира Хлебникова. Стартовая цена составила 1,2 млн рублей.



На торгах также будут представлены автограф Александра Блока, который он оставил на титульном листе своего сборника «Роза и Кресть. Драма в 4-х действиях», редкое прижизненное издание «Преступления и наказания» Достоевского, первая книга Набокова «Стихи», малотиражное суворинское переиздание «Путешествия» Александра Радищева и другие коллекционные редкости.









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