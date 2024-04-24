Лучшие танцевальные коллективы Красноярска выступят на гала-концерте «Мастера танца»

В Красноярске пройдет гала-концерт «Мастера танца».



Мероприятие пройдет 29 апреля на сцене Большого зала Красноярской филармонии, передает пресс-служба учреждения. Лучшие танцевальные коллективы Красноярского края представят совместную концертную программу в Международный день танца.



На гала-концерте будут представлены категории: народный танец, балет, современный танец, а также другие виды хореографического искусства. Участие в представлении примут Ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко, артисты Красноярского театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, труппа «Свободный балет», Красноярский хореографический колледж, ансамбль «Кедровые орешки», Harleen Joker’s, театры танца «КалипсО» и «Жар-Птица», танцевальные коллективы высших учебных заведений Красноярского края и другие.



«Ежегодно самые яркие и талантливые танцевальные коллективы Красноярского края собираются вместе на главной сцене региона, чтобы отметить Международный день танца. В 2024 году мы проводим гала-концерт "Мастера танца" уже в четвертый раз. Отрадно, что география проекта расширяется — специальным гостем концерта станет коллектив Луганской академической филармонии — ансамбль "Рондо". Уверен, что благодаря многообразию жанров и профессионализму коллективов-участников концерт станет настоящим праздником танцевального искусства!» — отметил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.









Фото: пресс-служба Красноярской филармонии