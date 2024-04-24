Ольга Любимова объявила о старте приема заявок на премию имени Д.С. Лихачева

Прием заявок на соискание первой Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева стартует 26 апреля.



Об этом в Telegram сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



«Напомню, мы учредили эту награду, чтобы отметить огромный вклад наших замечательных специалистов. Свыше 83 тысяч человек ежедневно работают в музеях по всей стране и помогают сохранять наше богатейшее наследие для следующих поколений», — говорится в сообщении министра.



По словам главы Минкультуры, премия в этом году будет присуждаться в 16 номинациях, 6 из которых посвящены отдельным музейным профессиям, а 7 помогут выделить лучшие проекты, направления деятельности, 1 — партнеров музея. Достижения коллектива отметят в номинации «Музей года», за особый личный вклад в развитие музейного дела будет вручена награда «Служение делу».



«Дорогие коллеги, каждый из вас может стать лауреатом этого года. Очень ждем заявок от всех музеев страны до 10 мая на сайте Минкультуры России. Награждение пройдет 23 мая на фестивале "Интермузей"», — сообщила Ольга Любимова.









Фото: пресс-служба Минкультуры России