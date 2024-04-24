Ольга Любимова сообщила о завершении реставрации 29 объектов культурного наследия

Министерство культуры России по итогам 2023 года закончило реставрацию 29 объектов культурного наследия. Об этом рассказала Ольга Любимова.





Министр культуры России поделилась итогами 2023 года в рамках итоговой коллегии ведомства. По ее словам, в прошлом году работы по реставрации продолжились более чем на 200 объектах культурного наследия. Полностью завершились ремонтно-реставрационные работы на 29 объектах.





«Среди наиболее значимых объектов отмечу следующие: Свято-Успенский собор Тульского кремля, здание Консистории в Екатеринбурге, десять объектов в Чеченской Республике, в том числе боевые и жилые башни, надземные склепы, храмовый комплекс Шуи в Ивановской области, а также три корпуса Выборгского замка», — отметила министр.





Ольга Любимова добавила, что продолжается работа по реставрации ансамбля Новодевичьего монастыря в Москве. Завершить комплексную реставрацию и благоустроить территорию могут к празднования 500-летия монастыря в этом году.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой