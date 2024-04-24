В Москве хотят создать рейтинг архитектурных компаний

В Москве обсуждается вопрос создания рейтинга архитектурных компаний, который будет влиять на определение тендеров.
Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в ходе семинара для проектировщиков и застройщиков.
«Мы начали проработку вопроса рейтингования и оцифровки работающих на рынке компаний, начиная с архитектурных. <...> Рейтингование ведет к тому, чтобы на основе объективных вещей можно было [предотвратить], чтобы за объект такого уровня брались люди и компании, не имеющие позиций в рейтинге», — приводит
агентство ТАСС слова Кузнецова.
Архитектор отметил, что в основе рейтинга будет соотношение полученных компанией отказов и согласований от городских властей, а процент удачных и неудачных действий по взаимодействию с госорганами будет автоматически учитываться в рейтинговых баллах, что будет влиять на вероятность получения заказа.
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