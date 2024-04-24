В США на аукцион выставят гитару Джона Леннона из фильма «На помощь!»

На аукционе в США на торги выставят гитару легендарного британского музыканта Джона Леннона из фильма «На помощь!» (Help) 1965 года.





Музыкальный инструмент станет одним из лотов аукциона Julien’s Auctions, сообщает журнал Rolling Stone.



По информации издания, Леннон и его коллега по группе The Beatles Джордж Харрисон использовали гитару марки Framus Hootenanny во время работы над альбомом Help. Музыка из альбома использовалась в одноименной картине.



По словам соучредителя и исполнительного директора Julien’s Auctions Даррена Джулиана, гитара находится в отличном состоянии после того, как пролежала на чердаке 50 лет.



Стоимость гитары, по предварительной оценке, составляет 600-800 тысяч долларов.



В числе лотов на торгах также платье певицы Тины Тернер, бас-гитара Адама Клейтона из группы U2, предметы гардероба солиста группы Queen Фредди Меркьюри.









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