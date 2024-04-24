В Москве открылся форум «С чего начинается арт-бизнес»

24.04.2024
Дискуссионная программа «С чего начинается арт-бизнес» стартовала в Москве. Форум начался в пространстве Cube.Moscow в честь пятилетнего юбилея платформы.
Арт-критик, куратор программы Мария Кравцова отметила, что люди понимают художественный бизнес очень поверхностно.
«У меня есть произведение, я галерист или я художник, и должна найти для него покупателя. Я считаю, что арт-бизнес это очень комплексное понятие, в него входят очень многие вещи», — приводит ТАСС
ее слова.
Кравцова также указала на проблему производства и вопрос того, как ухаживать за произведением искусства после покупки, чтобы оно досталось потомкам. Именно этим темам посвятят три встречи форума.
В дискуссии участвуют профессионалы арт-сферы. На площадке соберутся коллекционеры, представители бизнеса и художники.
Фото: Pixabay.com