Эрик Булатов, Родченко и мировой глянец: Мультимедиа Арт Музей открывается после ремонта

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

«Культура» одной из первых побывала в обновленном музее.

Завтра, 13 апреля, Мультимедиа Арт Музей распахнет двери для зрителей. Этого события ждали полтора года — с тех пор как в сентябре 2022 года музей закрылся на ремонт. И вот, наконец, журналисты одними из первых перешагнули порог МАММ и оказались единодушны: больше всего это было похоже на возвращение домой. Внешне вроде бы мало что изменилось: лаконичные белые стены, улетающий вверх на семь этажей лифт со стеклянной шахтой, серые гладкие полы. Однако с последними, как рассказала бессменный руководитель музея Ольга Свиблова, пришлось изрядно повозиться. Как, впрочем, и с крышей, которая насквозь прогнила, и со многими внутренними коммуникациями. И хотя интерьеры остались прежними, ремонт провели капитальный, в том числе перестелили полы. Сложная многотрудная глава в истории музея завершилась, и теперь, похоже, можно идти дальше.

Ну а следующий этап, конечно, принесет новые вызовы. Надо сказать, в 2022 году перед уходом на ремонт МАММ выдал целую россыпь выставок — тогда отмечалось 25-летие музея. Показывали работы шестидесятника Валерия Юрлова, и произведения наших современников — Леонида Тишкова, Игоря Мухина, Сергея Борисова; был даже иностранный гость — итальянец Габриэле Галимберти, создающий через материальные предметы и личные вещи людей портрет современного общества. Понятно, что после блестящего смотра, а также долгого перерыва открываться нужно было достойно, и Ольге Львовне это удалось. В этот раз тоже есть заграничные участники: в рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2024» показывают работы молодых итальянских фотографов Эдоардо Делилле и Джулии Пьермартири. Их визуальное исследование «Атлас нового мира» посвящено проблеме изменения климата. Ниточкой, связывающей нас с глобальным миром, стал и проект «Коллекция Фонда Still Art. Шедевры мировой фотографии моды», посвященный пятилетию фонда, основанного Еленой и Михаилом Карисаловыми. Роскошные снимки рассказывают об истории развития мирового глянца: от Ричарда Аведона и его знаменитого снимка супермодели 1950-х Довимы со слонами, сделанного на арене парижского цирка в 1955-м, до Энни Лейбовиц и ее серии по мотивам «Алисы в Стране чудес» (2003), где в образе Чеширского Кота предстает Жан-Поль Готье, Марк Джейкобс изображает Гусеницу, Том Форд — Белого Кролика, а, собственно, Алису — российская супермодель Наталья Водянова. Рассматривая эти снимки, порой ощущаешь уколы ностальгии: вот фотографии легендарной Сары Мун, приезжавшей в МАММ на открытие своей выставки. А вот работа другого относительно недавнего гостя — итальянца Джованни Гастела: аристократа и представителя рода Висконти, увы, скончавшегося весной 2021 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Впрочем, от грустных мыслей отвлекают сами фотографии — настоящие шедевры, доказывающие, что и в насквозь коммерческом глянце есть место творчеству.

Но главным хитом открытия стала, конечно, выставка Эрика Булатова. Планировалось, что музей откроется чуть раньше, и экспозиция успеет присоединиться к череде юбилейных мероприятий (в прошлом году художнику исполнилось 90 лет). Впрочем, главные музейные институции на юбилей мастера все равно не откликнулись: проект представил Нижегородский государственный художественный музей, куда свои работы дали частные коллекционеры (куратором выступила Марина Лошак), затем московская галерея pop/off/art показала первую галерейную «персоналку» Булатова. И вот теперь к ним присоединился МАММ, открывший выставку «Живу дальше. Лаборатория художника». И в этом смысле даже хорошо, что празднование получилось растянутым во времени: это дало возможность зрителям рассмотреть творчество мастера с разных сторон.

Выставка Эрика Булатова в Мультимедиа Арт Музее, как и следует из ее названия, приоткрывает лабораторию художника. Вывешенные в ряд эскизы, а также итоговые варианты показывают, как идет поиск и как мастер приходит к финальному решению. Внимательный зритель прочитает под одной из работ, изображающей черный квадрат в духе Малевича с едва заметной белой точкой посередине: «Севе к семидесятому дню рождения и с благодарностью за стихи, без которых этой белой точки не было бы». Эта вещь — из коллекции поэта Всеволода Некрасова, одного из основателей московского концептуализма. Эрик Булатов, отмечают организаторы выставки, много внимания уделяет слову: надписи вторгаются в пространство картины — как и в работах художников русского авангарда. Однако у Булатова они звучат совсем иначе — не строго и безапелляционно, а задумчиво и многозначительно. Он не предлагает зрителю готовых решений, а призывает поразмышлять и вместе прийти к какому-то выводу. Здесь можно увидеть эскизы к известным вещам, вроде «Живу — вижу» (от некрасовского «живу и вижу»). Но есть и фигуративные работы — например, автопортрет художника, а также изображение его жены Наташи — где вовсе нет слов. И эти произведения словно выступают нулевым километром — точкой отсчета огромной булатовской вселенной.

Конечно, этими выставками смотр не исчерпывается. Любители винтажных отпечатков оценят небольшой проект «Модницы XIX — начала XX века»: широкополые шляпы, меха и необычные прически дам той эпохи. Выставка «Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней» включает в себя большой пул авторов — от Макса Пенсона и Аркадия Шайхета до наших современников. Фотографов всегда притягивала тема спорта, связанная с предельными возможностями человека, победами и поражениями, и неудивительно, что она получила продолжение в наши дни. Спорт, точнее, футбол, изображен в черно-белой графике Константина Батынкова и скульптурной группе «Футболисты» Сергея Шеховцова, созданных специально для выставки. Дополняет их давняя инсталляция Алексея Каллимы «Теорема дождя», позволяющая почувствовать себя на стадионе, в толпе ревущих болельщиков. Наконец выставка «Дар музею. Памяти Юрия Рыбчинского» посвящена прекрасному фотографу, выступившему также в роли коллекционера. Рыбчинский, снимавший в свое время для престижного журнала «Советский Союз», начал собирать коллекцию на рубеже 80-х-90-х — когда арт-рынок еще только зарождался. В центре его внимания сначала были современники — вроде гения Александра Слюсарева, а потом оказались и классики: Родченко, Игнатович, Шайхет. Позднее Юрий Рыбчинский передал более 2000 произведений из своего собрания, а также свое творческое наследие в дар Мультимедиа Арт Музею. И этот щедрый жест напоминает нам о том, что музеи не создаются из воздуха. А также что поддержка на любом уровне — хоть коллекционерская, хоть зрительская — для них жизненно важна.

Фотографии: Ксения Воротынцева.