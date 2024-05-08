В Кемерове появится музей Воина-освободителя

Музей Воина-освободителя откроется в Кемерове 8 мая. Соответствующую инициативу выдвинул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.





Дом-музей посвятят подвигу уроженца региона Николаю Масалову, который 79 лет назад, 30 апреля 1945 года, в ходе штурма Берлина спас из-под огня немецкую девочку. История легла в основу знаменитого памятника Воину-освободителю, всемирно известному символу Победы советского народа над фашизмом.





Копия мемориала появилась в Кемерове в 2022 году после лишения Масалова звания Почетного гражданина города по решению властей Берлина. В музее будет представлена экспозиция личных вещей героя, включая его мотоциклетный шлем, награды, документы и выходной костюм. Посетителей будет встречать цифровой образ Масалова.





Для создания копии использовались нейросети. С помощью восстановленных фотографий российские специалисты представили образ Николая Масалова.









Фото: YouTube