Новгородский музей-заповедник получил в дар гравюру XVIII века из Петербурга

Новгородский музей-заповедник получил в дар от петербургского коллекционера Алексея Финикова гравюру XVIII века Питера Ван дер Аа с видом города. Об этом журналистам рассказала пресс-служба учреждения.





Представители музея-заповедника сообщили ТАСС , что размер гравюры «Вид Новгорода. 1719 год» составляет 42 на 29,3 сантиметра. Выполнена она по оригиналу Николаса Корнелиса Винсена. Оригинал появился в 1664 году.





«Это очень ценный подарок, это произведение графики, которое стало настоящим произведением искусства, которое, безусловно, станет украшением нашей коллекции и будет участвовать в выставочных проектах», — сказала хранитель фонда живописи, графики и скульптуры Татьяна Воропаева.





Музейщики уточнили, что панорама Новгорода, запечатленная создателем, представляет большой документальный интерес. На рисунке Винсена хорошо распознаются сооружения кремля. Исследователей также могут заинтересовать постройки, которые не сохранились или существенно изменились.





Гравюра была частью коллекции Андрея Кусакина. Коллекционер жил в Москве и плодотворно сотрудничал с Новгородским музеем.









Фото: Pixabay.com