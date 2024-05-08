Супруга Льва Лещенко выпустила автобиографический сборник «Диалоги с собой»

Жена народного артиста РСФСР Льва Лещенко, экономист и дипломат Ирина Лещенко выпустила сборник автобиографических эссе «Диалоги с собой». Книга вышла в преддверии 70-летнего юбилея супруги исполнителя.





В Культурном фонде Льва Лещенко сообщили ТАСС , что сборник вышел в издательстве «Делибри».





«Ирина Лещенко, жена легендарного певца, написала книгу о своей жизни», — говорится в сообщении.





По словам автора, книга «начиналась как игра». Ирина Лещенко отметила, что получилась «история осознания себя в мире». В книге отражены ее размышления о любви, дружбе и эстраде. Супруга певца призналась, что ей повезло встретить любимого мужчину, который для нее не столько популярный и известный артист, сколько живой человек со своими особенностями, «чувствительный и родной».









Фото: Александр Авилов / АГН Москва