В Москве на ВДНХ откроется выставка «Русский стиль: Сталь»

В Москве 9 мая откроется выставка «Русский стиль: Сталь».



Проект представлен в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ в выставочном павильоне № 75 на стенде Донецкой Народной Республики.



Выставка «Русский стиль: сталь» представляет собой взгляд современных художников на воинскую доблесть и осмысляет происходящие исторические события через взаимодействие художника и объекта. В экспозицию вошли произведения современных художников, созданные на стальных плитах от армейских бронежилетов. Участие в проекте приняли художники из разных регионов России.



По словам автора и идеолога проекта, художника, участника СВО Антона Беликова, именно сталь в течение веков остается главным материалом войны.



«Эта сталь сегодня защищает наш мир, наше право жить по своим законам, наше право воспитывать детей в своих традициях. В конечном итоге, сегодня люди на передовой с помощью стали защищают наше право быть собой», — рассказал Беликов.



По словам художника, в годы Великой Отечественной войны солдаты присылали домой письма-треугольники, которые были натуральными свидетельствами того, что происходило на фронте.



«Сегодня, несмотря на то что благодаря информационным технологиям реальность тыла очень мало отделена от реальности фронта, тем не менее в фундаментальном плане фронт отделен от тыла какой-то почти непроницаемой пленкой-пеленой. Эта пелена, наверное, эмоциональная, духовная, и этот проект нацелен на преодоление этой пелены. Плиты с изображениями, представленные на выставке, имеют статус свидетельства, потому что у стали, в отличие от художественного холста, есть эта вещественность войны, ясность свидетельства. Сходить на эту выставку стоит хотя бы чтобы ощутить вот этот "привет" оттуда», — пояснил Антон Беликов.





Ранее выставка «Русский стиль: сталь» была представлена в Казани. Ожидается, что проект будет представлен и в других российских городах.



Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года по указу президента России Владимира Путина. За время работы выставки ее посетили более 12 млн человек.















