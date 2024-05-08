Умер актер сериала «Игра престолов» Иэн Гелдер

Британский актер Иэн Гелдер ушел из жизни в понедельник, 6 мая. Об этом информирует Fox News Digital.





Иэн Гелдер скончался на 75-м году жизни. Представитель актера прокомментировал журналистам его кончину.





«Он был красивым человеком, прекрасным актером, и его коллегам и всем, кто его любил, будет очень не хватать его», — сказал собеседник СМИ.





Напомним, актер знаменит ролью Кивана Ланнистера в популярном сериале HBO «Игра престолов». Иэн Гелдер умер после борьбы с раком, который ему диагностировали в декабре 2023 года.





Ранее стало известно о смерти другого знаменитого актера. Бернард Хилл, сыгравший капитана в «Титанике» и короля Теодена во «Властелине колец», скончался на 80-м году жизни.









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