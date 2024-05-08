В Швеции прошел первый полуфинал «Евровидения»

В городе Мальма на юге Швеции во вторник, 7 мая прошел полуфинал музыкального конкурса «Евровидение».



Выступление артистов в прямом эфире транслировал телеканал SVT.



В полуфинале выступили музыканты из 15 стран. В финал удалось выйти артистам из Ирландии, Кипра, Литвы, Люксембурга, Португалии, Сербии, Словении, Украины, Финляндии, Хорватии.



Одним из главных фаворитов конкурса считают артиста из Хорватии Марко Пуришича, известного как Baby Lasagna.



Второй полуфинал конкурса пройдет 9 мая. Его участниками станут 16 музыкантов, из которых в решающий этап отберут 10.



Финал конкурса пройдет 11 мая.









Фото: кадр видео