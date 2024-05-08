В Ярославле показали спектакль «Соборяне. Картины русской жизни»

Заслуженная артистка России Полина Агуреева представила спектакль «Соборяне. Картины русской жизни» по мотивам романа Николая Лескова. Показ прошел на основной сцене Российского академического театра драмы имени Федора Волкова – старейшего театра России.





Постановка стала частью программы XVI Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета.





«Я люблю эту книжку, и, мне кажется, она очень созвучна времени. А это очень важно - делать что-то созвучное времени, потому что театр не может не быть современным. Но только не в плохом смысле слова, не поддакивать современности, не подравниваться под нее», — поделилась Полина Агуреева с журналистами.





Режиссер постановки добавила, что имеет в виду вопросы, которые мучают ее лично, чтобы найти их в Лескове. В конце спектакля Агуреева поет песню со словами из духовного стиха.

XVI Международный музыкальный фестиваль Башмета проходит с 1 по 9 мая на территории Ярославской области. В рамках программы Башмет выступит с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» и камерным ансамблем «Солисты Москвы».









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