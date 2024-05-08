Иркутский художественный музей представил программу к акции «Ночь музеев»

Иркутский областной художественный музей имени Сукачева по традиции станет участником ежегодной акции «Ночь музеев». Программу «Культуре» представила пресс-служба учреждения.





18 мая Иркутский областной художественный музей подготовил мероприятия в каждом из отделов. Так, в главном здании на Ленина посетителей ждут танцевальные и художественные мастер-классы, подвижные и интеллектуальные игры, квест, квиз, концерт, спектакль, экскурсии, просмотры VR-фильма и многое другое. Программа называется «Пижамная вечеринка: проведи время по-семейному». Пришедшие в пижамах станут участниками лотереи, отметили в пресс-службе.





Галерея сибирского искусства на Карла Маркса посвятила программу музыке. Гости смогут попробовать отгадать музыкальные инструменты на ощупь и слух, послушать выступления коллективов разных направлений. В Усадьбе Сукачева на улице Декабрьских Событий посетителей ждут экскурсии «Семья Сукачевых», театральная постановка «Искусство любить», концертная программа, танцевальный вечер, множество мастер-классов и традиционная дискотека.









Фото: Пресс-служба Иркутского областного художественного музея имени Сукачева