Международный фестиваль деревянных скульптур соберет в Приангарье порядка 30 команд

08.05.2024

Международный фестиваль деревянных скульптур соберет в Приангарье порядка 30 команд
Международный фестиваль деревянных скульптур «Лукоморье на Байкале» стартовал в селе Савватеевка Ангарского городского округа Иркутской области 8 мая. Подробности журналистам рассказали организаторы.

Фестиваль проходит в 11-й раз. Участвовать будут порядка 30 команд, 20 из которых представляют Россию.

«Зарубежные страны — Белоруссия, Китай, Египет, Иран, Турция, Монголия», — поделились организаторы с ТАСС.

Мастера создадут из ангарской сосны скульптуры на тему «Свет и мрак: противостояние». Жюри выберут лучшие работы. Мероприятие проходит на территории парка деревянной скульптуры «Лукоморье». Здесь насчитывается более 250 композиций. Завершится фестиваль 18 мая.


Фото: Pixabay.com