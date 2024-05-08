Международный фестиваль деревянных скульптур соберет в Приангарье порядка 30 команд

Международный фестиваль деревянных скульптур «Лукоморье на Байкале» стартовал в селе Савватеевка Ангарского городского округа Иркутской области 8 мая. Подробности журналистам рассказали организаторы.





Фестиваль проходит в 11-й раз. Участвовать будут порядка 30 команд, 20 из которых представляют Россию.





«Зарубежные страны — Белоруссия, Китай, Египет, Иран, Турция, Монголия», — поделились организаторы с ТАСС





Мастера создадут из ангарской сосны скульптуры на тему «Свет и мрак: противостояние». Жюри выберут лучшие работы. Мероприятие проходит на территории парка деревянной скульптуры «Лукоморье». Здесь насчитывается более 250 композиций. Завершится фестиваль 18 мая.









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