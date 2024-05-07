Новый сезон в Театре оперы и балета Коми откроется с «Аиды»

Новый сезон в Академическом театре оперы и балета Коми под руководством Алексея Садовского откроется с постановки оперы «Аида». Об этом он рассказал журналистам.





Алексей Садовский отметил, что этот оперный «блокбастер» позволит сразу показать, как звучат исполнители и оркестр.





«Мы хотим проверить наших солистов на вердиевском репертуаре, на крупном масштабе. Получится — сделаем сценическую версию», — уточнил он.





Концепция дальнейшего развития театра будет основана на анализе его художественно-творческой и финансово-хозяйственной деятельности за последние три года. Садовский проработал здесь всего три дня. Новый директор успел посмотреть лишь один спектакль — балет «Баядерка». По его словам, постановка прошла «очень достойно».





В минкультуры республики ранее сообщили, что 3 мая в должность директора театра вступил заслуженный деятель искусств Якутии, известный театральный деятель, музыкальный критик, продюсер и организатор международных фестивалей и проектов Алексей Садовский. Он стал преемником Дмитрия Степанова, который возглавлял театр в Коми с 2015 года.









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