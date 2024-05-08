Стали известны финалисты телевизионного фестиваля «Русский Север»

Определено 16 победителей телевизионного фестиваля «Русский Север». Председатель оргкомитета, директор филиала ВГТРК ГТРК «Магадан» Яков Радченко в беседе с журналистами рассказал подробности.





По его словам, финалисты отправятся в Магадан для участия в торжественной части мероприятия. Обладателям призовых мест организуют дорогу.





«Участников ожидают различные мастер-классы и лекции. На торжественное закрытие фестиваля, по предварительным подсчетам, ожидается около 300 человек — это и участники, и организаторы, и зрители», — сообщил Радченко ТАСС





Председатель оргкомитета отметил, что фестиваль будет интересен также представителям медиасферы области. Награждение победителей и торжественная часть мероприятия пройдут с 24 по 25 мая.





Организаторы рассмотрели около 140 работ. Больше половины поступило из регионов, которые не относятся к северным. Так, свои работы прислали представители Ставрополя, Орла, Липецка.









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