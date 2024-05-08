Стали известны финалисты телевизионного фестиваля «Русский Север»

08.05.2024

Стали известны финалисты телевизионного фестиваля «Русский Север»
Определено 16 победителей телевизионного фестиваля «Русский Север». Председатель оргкомитета, директор филиала ВГТРК ГТРК «Магадан» Яков Радченко в беседе с журналистами рассказал подробности.

По его словам, финалисты отправятся в Магадан для участия в торжественной части мероприятия. Обладателям призовых мест организуют дорогу.

«Участников ожидают различные мастер-классы и лекции. На торжественное закрытие фестиваля, по предварительным подсчетам, ожидается около 300 человек — это и участники, и организаторы, и зрители», — сообщил Радченко ТАСС.

Председатель оргкомитета отметил, что фестиваль будет интересен также представителям медиасферы области. Награждение победителей и торжественная часть мероприятия пройдут с 24 по 25 мая.

Организаторы рассмотрели около 140 работ. Больше половины поступило из регионов, которые не относятся к северным. Так, свои работы прислали представители Ставрополя, Орла, Липецка.


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