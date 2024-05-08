Россия представит 600 книг на 35-й Тегеранской международной выставке-ярмарке

Российский книжный союз представит на своем стенде 600 книг в рамках 35-й Тегеранской международной книжной выставки-ярмарки. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе объединения.





Выставка-ярмарка пройдет с 8 по 18 мая, передает ТАСС . В этом году мероприятие посетят писатели Дмитрий Бак, Павел Крусанов, Рагим Джафаров, Сергей Носов, Евгений Кремчуков, Михаил Шахназаров и другие.





«Международный раздел этой выставки насчитывает более 1 600 издателей, которые экспонируют порядка 250 тысяч наименований книг», — уточнили в пресс-службе союза.





Слоган выставки этого года звучит как «Читаем и творим». Посетители национального стенда «Книги России» познакомятся с книжными новинками и современными российскими авторами. Основной частью экспозиции станут книги по истории и культуре РФ, о ее достопримечательностях и выдающихся личностях, а также классические и современные художественные произведения.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва