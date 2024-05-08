В Петербурге стартовали съемки фильма «Остров Сухо» о подвиге защитников Дороги жизни

Съемки игрового фильма «Остров Сухо» о подвиге защитников Дороге жизни и жителей блокадного Ленинграда стартовали в Санкт-Петербурге. Режиссер Руслан Тихомиров рассказал журналистам, что снимать картину будут также в Карелии и Ленобласти.





Идея создания фильма о битве за этот участок земли на Ладоге появилась у автора после посещения острова и знакомства с его историей.





«Я понял, что не рассказать о людях, которые на пятачке 90 на 60 [метров] сопротивлялись международной эскадре в 30 кораблей, <…> И я познакомился с потомками командира Ивана Константиновича Гусева, который стал прототипом главного героя», — поделился Тихомиров.





Творческая команда изучала архивы, в том числе ранее не публиковавшиеся, в рамках подготовки к работе над фильмом.





Главные роли исполнили Кирилл Кузнецов, Андрей Хитрин, Светлана Смирнова-Кацагаджиева. Продюсер фильма Светлана Федина уточнила, что фильм хотят выпустить к 9 мая 2025 года.









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