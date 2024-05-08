Первая в России выставка-байопик о творчестве поэта, музыканта и сказочника 90-х Александра Литвинова (Вени Д'ркина) открылась в Старом Осколе. Экспозиция развернулась на полях V юбилейного фестиваля поэзии «Сплав», сообщили «Культуре» в PR-агентстве «Кушнир Продакшн».





Выставка-байопик «ВЕНЯ Д'РКИН: Все будет хорошо!» будет работать до 1 июля. Проект открылся 30 апреля в центре современного искусства «Быль».





«Это первая масштабная выставка, рассказывающая о творчестве Александра Литвинова, прежде уникальные экспонаты нигде не выставлялись. В центре современного искусства «Быль» можно увидеть сохранившиеся личные вещи поэта, картины, рисунки и эскизы художественных работ, услышать архивные записи концертов», — говорится в сообщении PR-агентства.





Старый Оскол выбран неспроста. В 1994 году Александр Литвинов впервые приехал в город на российский фестиваль «Оскольская лира». В ходе регистрации участников он в шутку записал себя Веней Дыркиным из Максютовки. Литвинов быстро завоевал внимание жюри и публики, стал призером, а после — лауреатом фестиваля.









Фото: PR-агентство «Кушнир Продакшн»